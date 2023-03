38 organisaties organiseerden in 2022 ruim activiteiten in RSL Op Post

“RSL Op Post is een inspirerende plek voor iedereen waar ontmoeten en maken centraal staan, en waar iedere Roeselarenaar welkom is”, opent schepen Bart Wenes (CD&V). Het is het onderkomen van De Kringwinkel, de Baby- en Speelotheek, de Praatwijzer voor mensen die Nederlands willen oefenen, het digipunt voor al je digitale vragen, de Sociale Kruidenier, het Eco Café, het Repair Café, het Makerslab en de Techniekacademie. “Bovendien beschikt RSL Op Post over enkele lokalen zoals een hobbykeuken en diverse ateliers die door iedereen gehuurd kunnen worden voor een vergadering of een activiteit. Deze diensten en activiteiten zorgen voor een dagelijkse stroom van gemiddeld 80 bezoekers in RSL Op Post. Meer dan 38 organisaties vonden sinds de opening in 2021 de weg naar maken, herstellen of leren koken. In 2022 organiseerden ze in RSL Op Post 702 activiteiten zoals Kaap de keuken, De wereld op je bord, Naaiclub, Creaclub, Kaartersclub, …”