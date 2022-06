37 Oekraïense kinderen op Roeselaarse schoolbanken

Het was N-VA-raadslid Justine Pillaert die tijdens de gemeenteraad informeerde naar de impact van de oorlog in Oekraïne op het Roeselaarse onderwijs. “Door de crisissituatie in Oekraïne zijn de laatste maanden heel wat extra kinderen met een achtergrond Nederlands niet-thuistaal in het onderwijs ingestroomd. Op de commissie mens werd een tijdje terug een toelichting gegeven over de impact van de oorlog in Oekraïne, waaronder in het onderwijs. Toen werd gezegd dat scholen die extranoden ondervinden door de instroom van Oekraïense kinderen in het onderwijs dat aan de stad mochten melden zodat voor een oplossing op maat kon worden gezorgd. Is er voldoende capaciteit? Zijn er genoeg, gekwalificeerde, leerkrachten die de nodige ondersteuning krijgen? Moet er voor de wiebelweek in augustus extra capaciteit voorzien worden als dit haalbaar is?”

Onderwijsschepen Nathalie Muylle (CD&V) liet weten dat er vandaag 37 leerlingen met de Oekraïnse nationaliteit school lopen in Roeselare. “Vijf in het kleuter, negen in het lager en 23 in het secundair. Voor het basisonderwijs werd via de taskforce een plekje gezocht in de buurt waar ze verblijven, in het secundair zijn er afspraken gemaakt in het kader van OKAN. Alles binnen de vooropgestelde capaciteit. Een zomerklas zetten we niet op voor hen, maar we stimuleren wel een deelname aan de wiebelweken. Het klopt dat we mensen te kort hebben. Daarom gaan we op zoek naar extra vrijwilligers om hen extra te ondersteunen.”