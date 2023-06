30 maanden cel voor jongeman (24) na relatie met minderjarig meisje: “Hij wist wel degelijk hoe oud ze was”

Lezersbijdrage Basis­school De Verrekij­ker neemt feestelijk afscheid van kleuterjuf­fen Ann en Trui

Vandaag was het een speciale dag op lagere school De Verrekijker in Rumbeke. Kleuterjuffen Ann Pattyn en Trui Plovie werden in de bloemetjes gezet door 440 kinderen en 40 leerkrachten omdat ze op pensioen gaan.