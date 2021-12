“29 jaar, zo onwaarschijnlijk jong”: verslagenheid groot bij Roeselaars korps na dodelijk ongeval brandweerman Sam

Roeselare Plan B op tafel voor 100 dagen

De Roeselaarse middelbare scholieren vieren hun laatste 100 dagen op de schoolbanken traditioneel in januari. Tijdens de gemeenteraad informeerde Justine Pillaert (N-VA) naar een stand van zaken over die organisatie. “Vorig jaar is dit moment in het water gevallen door corona. Is er voor dit jaar een plan van aanpak? Denkt de stad al aan een plan B als de situatie een traditionele 100 dagen niet toelaat?”, vroeg ze zich af.

21 december