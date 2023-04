255 euro cash in de onderbroek, drugs onder versnellingspook: ongeval doet Fransman de das om, maar hij blijft drugshandel ontkennen

Moeder en dochter openen twee winkels onder één dak: “Uniek antiek bij Juliette Antique, zelfgemaak­te cupcakes en ander zoets bij Maison Juliette”

De Sint-Amandsstraat is vanaf zaterdag 1 april twee nieuwe winkels rijker in één klap. Pascale Boutelegier (40) en haar moeder Catherine Desal (66) openen er samen, en onder hetzelfde dak, Maison Juliette en Juliette Antiques. Pascale focust er op allerlei lekkers: van verse cupcakes tot snoeptaarten en geschenkpakketten, terwijl Catherine uitsluitend antiek verkoopt waar ze zelf een beetje verliefd op is. “Samenwerken lukt perfect, we zijn niet enkel moeder en dochter maar echte hartsvriendinnen”, aldus het duo die ons het verhaal verklapte achter hun beide passies.