250 oud-leerlingen even terug naar de VMS

Izegem/Lauwe Luchtbal­lon blijft na gecontro­leer­de noodlan­ding aan verlich­tings­paal hangen in Izegem

Een landing van een luchtballon liep zondagavond niet zoals gepland in Izegem. De piloot zette de ballon door problemen met de thermiek en uiteindelijk gastekort onvoorzien maar gecontroleerd aan de grond in de smalle Molstraat in de wijk De Mol. Dat verliep zonder kleerscheuren. De ballon zelf bleef bij het inzakken rond een verlichtingspaal hangen. Er raakte niemand gewond.

8:25