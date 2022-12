25 handelaars geven kwetsbare mensen warm welkom

RoeselareOok in Roeselare zijn er heel wat mensen die het moeilijk hebben om de touwtjes aan mekaar te knopen. Het netwerk ‘Hartelijke Plekken Roeselare’ wil die mensen helpen. Wie het niet breed heeft, kan bij 25 verschillende handelaars in onze stad terecht voor kleine uitgestelde diensten. Allen zijn gebundeld op een nieuw stadsplannetje.

Dit initiatief was tot nu toe gekend als ‘Enchanté’, maar gaat nu verder onder de naam ‘Hartelijke plekken’. Op een Hartelijke Plek is iedereen welkom. Hier nodigen geëngageerde handelaars hun bezoekers uit om elkaar te trakteren. Wie dat kan, trakteert iemand die het met minder moet stellen. Van een welgemeende koffie tot een warme maaltijd. Van een zorgeloze overnachting tot een bioscoopticket dat een nieuwe wereld opent. “In Roeselare willen we dat iedereen erbij hoort”, zegt schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “Jong of oud, meer of minder kansen, … iedereen verdient een warme plek in onze stad. We zijn blij dat heel wat handelaars hun solidair hart tonen en warm worden van de actie.”

Divers aanbod

Roeselare telt op vandaag in totaal 25 hartelijke handelaars. Die zijn te vinden op een nagelnieuw stadsplan met een overzicht van het aanbod . Maar een overzicht vind je eveneens op enchantevzw.be/hartelijke-plekken/#roeselare. “Het netwerk is zeer divers”, weet de schepen. “Van een gezellige tearoom tot een heerlijke frituur, van een excentrieke barbier tot een gezellige authentieke kroeg, van heerlijke broodjes naar lekkere wafels tot een krokante lekkere pretzel. Deelnemende handelaars kleven een sticker van ‘Hartelijke Plekken’ aan hun uitstalraam. Voor elke dienst die de handelaar aanbiedt, is er een specifiek logo. Zo zie je meteen waarvoor je er terecht kan.” En iedereen kan helpen door een uitgestelde dienst aan te kopen.

Warmste Kerstkaartje

Bovendien pakken Hartelijke Plekken tijdens de eindejaarsperiode ook uit met een kerstkaartjesactie. “We merken dat lang niet iedereen kan genieten van een kerstkaartje met mooie wensen. Sommige mensen ontvangen geen kaartjes omdat ze geen vast adres hebben, omdat ze weinig kennissen hebben, ... Heel spijtig, want net bij die mensen zou een kaartje of wensen voor het komende jaar deugd doen. Via het ‘Warmste Kerstkaartje’ kan je een lieve kerstgroet of een nieuwjaarswens sturen naar iemand die er nood aan heeft. Je vindt de kaartjes bij de 25 hartelijke handelaars. Sociale organisaties zorgen ervoor dat de kaartjes terecht komen bij wie er nood aan heeft. Het kaartje werd trouwens ontworpen door mensen die ervaring hebben in het thuisloos zijn.”

Wil je meehelpen als vrijwilliger met Hartelijke Plekken? Neem dan contact op via hartelijkeplekkenroeselare@enchantevzw.be. Meer op enchantevzw.be.

