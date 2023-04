24 maanden effectieve celstraf voor Franse drugskoerier na achtervolging van 30 kilometer vanuit Roeselare

Onderwijs­am­bas­sa­deurs maken andere anderstali­ge ouders wegwijs in het onderwijs

Roeselaarse scholen kunnen voortaan beroep doen op ‘Onderwijsambassadeurs’. Dit project van FMDO vzw in samenwerking met Vrij CLB Trikant, CLB GO! Mandel en Leie en de stad is een antwoord op de bezorgdheden die er zijn rond de betrokkenheid van ouders met een migratieachtergrond in het onderwijs.