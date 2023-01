24 jaar oude Honda Civic brandt uit na ongeval op snelweg: “Ik kon nog net mijn telefoon grijpen en uit de wagen springen”

Oekene/OostrozebekeEen 18-jarige automobilist uit Oostrozebeke is zondag aan de dood ontsnapt toen hij langs de E403 in Oekene op een vangrail botste en enkele brugpijlers raakte. Zijn voertuig vatte onmiddellijk vuur. “In een mum van tijd stond de hele achterzijde in lichterlaaie, ik besefte dat er geen tijd te verliezen was”, zei de jongeman.

De Oostrozebekenaar was op weg naar zijn vriendin en reed in de richting van Doornik toen iets na 9 uur het ongeval gebeurde. “Ik was niet gehaast en reed 120 kilometer per uur”, vertelt de aangeslagen automobilist. “Plots, uit het niets, begon de achterkant van mijn wagen te slippen. Ik probeerde nog tegen te sturen maar het volgende moment botste ik tegen de vangrail, rechts naast de snelweg. Mijn wagen belandde op de vangrail en schuurde langs de pijlers van een brug.”

Achterkant in lichterlaaie

De Honda Civic belandde uiteindelijk weer met z’n vier wielen op het asfalt. Het hevige contact met de vangrail zorgde echter voor schade aan het voertuig dat prompt vuur vatte. “Alles ging razendsnel”, getuigt de bestuurder. “In enkele seconden stond de hele achterzijde van mijn wagen in lichterlaaie. De benzinetank of een leiding moet geraakt geweest zijn. Ik kon alleen nog mijn telefoon meegrossen en dan snel uit mijn auto springen.”

Volledig scherm Van de Honda Civic schoot niet veel meer over, na het ongeval op de E403 in Oekene. © Hans Verbeke

In het midden van de snelweg

De jongeman bleef ongedeerd. “Hij stond in het midden van de snelweg toen ik er aan kwam, het ongeval was net gebeurd”, zegt een vakman die passeerde en onmiddellijk stopte om te zien of hij hulp kon bieden. De man vergewiste zich ervan dat de bestuurder de enige inzittende was van de Honda Civic. “Er was geen blussen aan. Het enige wat we konden doen, was de hulpdiensten bellen.” Blussers van de posten Roeselare en Izegem snelden ter plaatse. Het vuur was snel onder controle maar de auto is reddeloos verloren.

Net geen oldtimer

De eigenaar uit Oostrozebeke beseft dat hij aan het ergste is ontsnapt. “Was ik vol tegen de brugpijler gebotst, dan stond ik hier niet meer. Gelukkig draaide het anders uit. Het verlies van mijn wagen is wel een domper. Het is een Honda Civic uit 1998, net geen oldtimer dus. Hij was in niet al te beste staat toen ik ‘m kocht maar ik heb er al vele uren werk in gestoken om er weer een prima wagen van te maken. Volgende week zou ik normaal gezien beginnen uitkijken om twee nieuwe deuren aan te kopen. Dat zal nu niet meer nodig zijn, helaas.”

Volledig scherm Van de Honda Civic schoot niet veel meer over, na het ongeval op de E403 in Oekene. © Hans Verbeke

Volledig scherm Van de Honda Civic schoot niet veel meer over, na het ongeval op de E403 in Oekene. © Hans Verbeke

