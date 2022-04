23 mensen opgelicht via Marketplace: jongeman (22) riskeert 40 maanden cel

R. B. (22) uit Roeselare, maar ondertussen ingeschreven in Antwerpen, contacteerde vorig jaar aan de lopende band mensen die spullen verkochten via Marketplace op Facebook. Hij was vooral geïnteresseerd in gsm’s, een PlayStation, laptops voor enkele honderden tot zelfs enkele duizenden euro’s. Toen hij de spullen kwam ophalen kon hij nooit cash betalen. Zijn betaling bewees hij zogezegd door via een valse bankapplicatie te tonen dat het geld van zijn rekening was gegaan. Alleen kwam dat geld nooit aan bij de slachtoffers. “Ik verkocht mijn iPhone voor 750 euro omdat ik zwanger was en geld nodig had voor babyspulletjes”, vertelde één van de slachtoffers tegen de rechter in Kortrijk. “Ik ben er dagenlang niet goed van geweest.” Volgens het Openbaar Ministerie zijn de 23 slachtoffers die ze konden identificeren slechts het topje van de ijsberg. “Veel slachtoffers hebben allicht geen aangifte gedaan bij de politie”, zei de procureur. “Uit het bankonderzoek blijkt ook dat er veel meer transacties waren.” De jongeman stuurde woensdag zijn kat naar de rechtbank. “In zijn verhoor bij de politie ontkende hij de feiten of gaf slechts een beperkt aantal feiten toe. Hij was erg gelaten en het kon hem precies allemaal niet veel schelen.” De man riskeert een celstraf van 40 maanden en een boete van 3.000 euro. Vonnis op 11 mei.