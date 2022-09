19-jarige automobilist weer zwaar in de fout, amper vier maanden na eerste veroordeling

SINT-ELOOIS-WINKEL Geert en Chantal openen slagerij-trai­teur Witdouck in onzekere tijden: “We willen iedere klant hier piekfijn bedienen”

In de drukke Gullegemsestraat in de dorpskom van Sint-Eloois-Winkel is met slagerij-traiteur Witdouck een nieuwe handelszaak opengegaan. Geert Witdouck en Chantal Ternest kochten het handelspand in de zomer van vorig jaar en zijn nu uit de startblokken geschoten. In onzekere tijden, maar vol enthousiasme. “We willen zo vers en zo vriendelijk mogelijk werken naar onze klanten toe”, zegt Geert.

