18% meer bezoekers dan vorig jaar op Roeselaarse Batjes

Pauline en Bumba op HAP Foodfesti­val

HAP Foodfestival strijkt op vrijdag 30 juni, zaterdag 1 en zondag 2 juli neer in het Roeselaarse Sint-Sebastiaanspark. Op vrijdag is iedereen er vanaf 16 uur welkom op de HAP Afterwork. Naast het smullen van al het lekkers dat de foodtrucks in de aanbieding hebben, draait een hippe dj er tot middernacht trendy plaatjes om wat stoom af te laten na een drukke werkweek. Op zaterdag is het park aan de Grote Bassinstraat vanaf 14 uur en opnieuw tot middernacht de plek bij uitstek. Terwijl je geniet van een lekkere cocktail of opnieuw niet kan weerstaan aan de heerlijke geuren die uit de mobiele keukentjes ontsnappen, is het genieten van live muziek door onder andere Pauline die je misschien kent van het liedje ‘Uit mijn hoofd’ of ‘Duizend Sterren’ samen met Regi. Zondag is tot slot de familiedag. Van 12 tot 21 uur kunnen de allerkleinsten er zich uitleven in een Bumba Kinderdorp en ook de kleine clown zelf komt langs.