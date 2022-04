18 maanden voorwaardelijke celstraf voor dertiger die wapen op agenten richtte tijdens huiszoeking bij vriend

Roeselare RADAR licht 10 jaar archeolo­gisch werk toe met lezing

Sinds 2011 volgt intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) RADAR het archeologisch onderzoek op in de Mandelstreek. Ruim tien jaar later kunnen ze terugblikken op een karrenvracht aan gegevens die op deze manier verzameld werden. Dit alles wordt toegelicht op een lezing op donderdag 19 mei in TRAX, waarbij je te weten komt hoe deze regio in het verleden bewoond en geëxploiteerd werd. Wist je bijvoorbeeld dat de Mandelvallei vroeger een dichtbebost gebied was en dat beken de levensaders van de regio vormden? De lezing start om 20 uur en is gratis. Inschrijven is wel verplicht en kan via www.roeselare.be.

22 april