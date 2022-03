18 maanden cel voor Franse drugskoerier

Een patrouille van de politiezone Riho reed op 28 november vorig jaar een auto met Franse nummerplaat achterna. “Er is een plaag van Franse drugskoeriers in de regio”, zei het Openbaar Ministerie. “En dus besloten ze over te gaan tot controle, en het was prijs.” Met hulp van een drugshond werd een valse bodem gevonden ter hoogte van de middenconsole aan het gaspedaal. “Daar zat een kous in met 700 euro cash geld, 33 gram heroïne en 7 gram cocaïne. Tijdens zijn verhoor beweerde Darius M. niets af te weten van de drugs in zijn auto. “Ik mocht die auto lenen van een vriend en wist niet dat er drugs in zat”, verklaarde hij. De jongeman weigerde mee te werken aan het onderzoek van de politie en wilde de codes van zijn gsm niet geven zodat ze die konden uitlezen. “Op de ANPR-camera’s blijkt dat de auto al een week zeer regelmatig in België aan het rondrijden was”, zei het Openbaar Ministerie. “Op één beeld is hij duidelijk herkenbaar te zien achter het stuur.” Darius M. is in Doornik al goed gekend voor diefstal, wapens en drugs. Nu is hij in Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden waarvan 12 maanden effectief en een boete van 8.000 euro. Voor het weigeren van zijn medewerking aan het onderzoek is hij nog eens veroordeeld tot 6 maanden cel en 400 euro boete. Ook zijn auto is hij kwijt.