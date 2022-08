16 maanden effectief voor man (35) na zwaar partnergeweld

Roeselare Gratis toneel van eigen bodem in het stadspark

Negen toneelverenigingen brengen op zondag 21 augustus tussen 14 en 18 uur heerlijk theater in openlucht. Theater ’t Souffleurke, Spiegeltheater, Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling, AMA-Producties, Toneelclub Ten Elsberge, Bruistheater, Kinky & Co en Rap van Tong brengen in het Roeselaarse stadspark namelijk toneel van eigen bodem. Allen nemen een eigen locatie in binnen het stadspark, van het Noordhof tot aan de Zwarte Leeuwstraat. Elke toneelgroep treedt zes keer op: om 14, 14.45, 15.30, 16.15, 17, 17.45 uur en elke voorstelling duurt ongeveer 15 minuten. Het volledige overzicht met alle voorstellingen is te vinden op https://visitroeselare.be/nl/zien-en-doen/kunst-cultuur-en-muziek/theater-in-het-park-. Aan de hand daarvan kan je je eigen programma samenstellen en een hele namiddag gratis genieten. Inschrijven is niet nodig.

11 augustus