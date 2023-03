16 maanden cel voor betrapte dief die tijdens vlucht passante wegduwde

Infomoment over vaststel­ling inventaris bouwkundig erfgoed provincie West-Vlaanderen

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen. Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is te vinden op https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen. Op vraag van de Stad Roeselare is er woensdag 19 april om 19.30 uur in TRAX (Traxweg 1) een infomoment waarop je meer te weten komt over de inventaris, de geplande vaststelling, wat er voorligt in het Openbaar onderzoek en waarvoor of hoe je bezwaar kan indienen. Inschrijven voor dit in infomoment doe je via https://www.roeselare.be/formulier/inschrijven-infomoment-openbaar-onderzoek-inventaris-bouwkundig-erfgoed. Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden van 1 april tot en met 30 mei 2023 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit via de webpagina van het openbaar onderzoek, per brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel of via afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in het Jacob van Maerlantgebouw langs de Koning Albert I-laan 1.2 in Brugge.