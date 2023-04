15 maanden cel en boete voor Franse drugskoerier na parkeerinbreuk

Lumineuze Nachten genomi­neerd voor Ultimas Publiek­prijs

De Lumineuze Nachten van Brouwerij Rodenbach, het lichtspektakel dat Urban Mapping vorig najaar samen met de brouwerij opzette op de site langs de Spanjestraat in Roeselare, is genomineerd voor de Publieksprijs van Ultimas, de Vlaamse cultuurprijzen. Iedereen kan zijn of haar stem uitbrengen. Dit via https://www.ultimas.be/nl/publieksprijs/stem en tot en met 24 april. Vervolgens volgt er nog een tweede stemronde met de top 20. Op 16 mei volgt de uitreiking.