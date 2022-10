15 dagen rijverbod en boete voor te snelle bedrijfsleider aan wegenwerken E403 in Roeselare

Op 30 april 2022 passeerde de man aan 120 kilometer per uur langs het flitstoestel. Door de wegenwerken op de snelweg was de snelheid er beperkt tot 70 kilometer per uur. Voor de bedrijfsleider kwam de overtreding heel ongelegen want nog niet zo lang geleden moest hij al eens zijn rijbewijs voor 1 maand inleveren omdat hij 137 kilometer per uur reed op een plek waar slechts 90 kilometer per uur toegelaten was. Daardoor was de politierechter verplicht een rijverbod van minstens 3 maanden uit te spreken. Ze deed dat ook maar beperkte het effectieve deel voor de allerlaatste keer tot slechts 15 dagen. Als hij binnenkort nog eens betrapt wordt, worden de resterende 2,5 maanden rijverbod echter ook effectief. “Er was een arbeidsongeval gebeurd en ik haastte me naar Pittem”, aldus de advocaat van de man, die naar eigen zeggen jaarlijks 60.000 kilometer onder de wielen geschoven krijgt.