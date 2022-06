14 maanden voorwaardelijk na seksueel getinte berichten met 14-jarige jongen

De moeder diende een klacht in tegen de jongeman op 7 mei vorig jaar. Ze had gemerkt dat haar 14-jarige zoon seksueel getinte chatgesprekken had met beklaagde. Daarin deed beklaagde allerlei seksueel getinte voorstellen aan de jongen. Zo stelde hij voor om hem te ontvoeren en te verkrachten. Hij maakte ook telkens nieuwe profielen aan, om contact te kunnen houden met de jongen die een mentale achterstand heeft. Later stuurde hij een bericht om af te spreken aan de bib in Lauwe. Maar tot een echt afspraakje kwam het nooit. “Hij stuurde wel berichtjes, maar fysiek contact is er nooit geweest”, pleitte zijn advocaat. “Hij heeft zelf ook een mentale achterstand.” De jongeman geeft ook leiding bij een jeugdbeweging. “Maar daar zijn nog nooit problemen geweest.” Zijn activiteiten bij de jeugdbeweging moet de S. V. alvast stopzetten. Naast de celstraf legde de rechter legde hem een verbod op van tien jaar om nog activiteiten uit te oefenen met minderjarigen. Hij is ook vijf jaar ontzet uit zijn rechten en moet ook 208 euro boete betalen.