121 in zone 50: “Ik was gehaast en op weg naar mijn werk”

Geen beker voor Knack Volley Roeselare, maar supporters toch trots op prestatie: "Volleybal op de kaart gezet in Vlaanderen en België"

Ontgoocheld maar trots. Die emoties overheersten bij de supporters van Knack Volley Roeselare die woensdagavond in de Tomabelhal en in Expo Roeselare hun ploeg helaas de terugmatch tegen Modena zag verliezen in de finale van de CEV Cup. Na de wedstrijd volgde dan ook een hartelijke hulde van de spelers en werd er een feestje gebouwd. “De ploeg heeft zich enorm goed geweerd tegen Modena. We mogen trots zijn dat de Knack zo ver gekomen is”, oordeelt Mimi Debrabandere, oma van speler Sander Depovere.