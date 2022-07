12 maanden effectief voor broer minderjarige overvaller Lidl riskeert voor mededaderschap: “Ze hebben de overval samen beraamd”

Mededaderschap

De politie ging er in eerste instantie vanuit dat de meerderjarige N. T. (20) de overvaller was. Hij belandde in voorarrest maar werd later opnieuw vrijgelaten toen bleek dat de dader zijn jongere broer was, die toen 17 jaar en dus minderjarig was. Toch heeft ook N. T. nu een zware veroordeling opgelopen. Hij was diegene die het wapen ging kopen één week voor de feiten. Ze hadden de plannen voor de overval ook samen gemaakt en hadden de in- en uitwegen op voorhand goed bekeken. Volgens zijn advocaat was dat fel overdreven en vroeg de vrijspraak. Maar daar ging de rechter niet in mee. N. T. is nu veroordeeld tot 22 maanden cel waarvan 12 maanden effectief en een boete van 800 euro. Hij moet zich ook enkele jaren aan strikte voorwaarden houden. Aan grootwarenhuis Lidl moet hij 2.780 euro schadevergoeding betalen. Zijn jongere broer zal zich later voor de jeugdrechter moeten verantwoorden.