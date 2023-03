12 maanden celstraf voor man die tienermeisjes betast op café

“Ik was pas 15 en was mee met mijn broer”, vertelde een slachtoffer aan de rechter tijdens het proces. “Hij deed zich voor als securityman aan de deur en greep met zijn twee handen naar mijn borsten. Hij probeerde me ook onder de rok te betasten. Mijn broer kwam tussen en we verwittigden de politie, die in d straat aanwezig was. Ik ben even niet naar school geweest omdat ik bang was. Het duurde ook een tijdje vooraleer ik opnieuw durfde uitgaan.” Gelijkaardig verhaal bij een ander meisje. Toen ze op café aan Tarik I. passeerde om naar het toilet te gaan, kneep hij in haarborsten en achterwerk. Het parket dagvaardde I. voor aanranding van de eerbaarheid maar hij kwam niet voor het proces opdagen. Naast de effectieve celstraf heeft de rechter de man ook ontzet uit zijn rechten voor vijf jaar. Aan één van de slachtoffers moet hij 1.320 euro schadevergoeding betalen.