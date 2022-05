12 locaties onder de loep als mogelijke nieuwe stek voor bedrijvenzone

In Roeselare gaat het om Ovenstraat Noord en Nieuwe Abele Zuid, in Ardooie om Ter Vlucht West en Gapaardstraat Oost, terwijl in Izegem de omgeving van het op- en afrittencomplex van de E403 en de N36 naar voor wordt geschoven. In Staden is een uitbreiding van Ter Eike voorgesteld net zoals Roeselarestraat Zuid. Ledegem tot slot telt vijf zoekzones: De Vierschaere West, De Vierschaere Oost, Tuileboomstraat, Zuidhoekstraat en Beurtemolenstraat. Het gaat om potentiële locaties waar bedrijvigheid een plek kan krijgen. Allen zijn opgenomen in de startnota die de eerste stap is in de opmaak van het PRUP. “Het is niet de bedoeling dat alle locaties gerealiseerd zullen worden”, weet Andy Verhanneman, ruimtelijk planner bij de provincie. Er wordt bekeken welke de meest geschikte zijn en vervolgens zal de deputatie een keuze maken. Het finaal groen licht zal uiteindelijk gegeven moeten worden door minister Demir.”