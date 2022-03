12.000 liter zwerfvuil opgeruimd tijdens Grote Lenteschoonmaak

“Dat zijn 200 zakken vol”, weet netheidsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V). “Bovendien had het wijkcomité in het Groenpark bijzondere aandacht voor hondenpoep. Ze vonden er niet minder dan 134 hondendrollen, een cijfer waar ik echt van geschrokken ben en het bewijs dat dit echt zo niet verder kan. In 2021 besteedde de stad 1,2 miljoen euro aan het proper houden van de stad. Ook zijn er 165 Mooimakers actief. Dat resulteert in een mooi resultaat. Uit de Stadsmonitor blijkt dat 73% van de Roeselarenaars tevreden is over de openbare netheid. We zijn hiermee de tweede beste leerlingen in de Vlaamse klas. Maar het blijft een werkpunt. Zo zijn we momenteel volop bezig met het project On the Go waarmee we het zwerfvuil verbonden aan takeaway willen aanpakken en krijgen we dit jaar de hulp van OVAM-medewerkers die enkele dagen per maand op pad gaan om overtreders te verbaliseren. Zo betrapten ze vorige maandag nog 14 personen bij het sluikstorten. Er werden bestuurlijke verslagen opgemaakt en allen worden beboet. Ook zijn onze gemeenschapswachten en GAS-vaststellers dagelijks op pad en zetten we meer en meer in op verborgen camera’s.”