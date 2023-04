10 maanden cel voor man (25) wegens bezit kinderporno

Nina & The City zorgt voor extra Roeselaars shopping­ple­zier

Nina, de weekendbijlage van deze krant, strijkt op vrijdag 28 en zaterdag 29 april neer in Roeselare. Dankzij Nina& The City wordt een weekend vol shoppingplezier, met leuke extra’s in je favoriete winkels, randanimatie en een gratis goodiebag gegarandeerd.