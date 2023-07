1 jaar effectief voor drugseverslaafde dealer

Subsidie van drie miljoen voor nieuwbouw verpleegop­lei­ding IC Dien: “We gaan voor een school die futurep­roof is”

Het nieuwbouwpoject van IC Dien, de school voor verpleegkunde die op vandaag te vinden is langs de Westlaan, krijgt een subsidie van drie miljoen euro. Directeur Luc Vanrobaeys hoopt de eerste steen langs de Brugsesteenweg, op de parking van AZ Delta, te kunnen leggen in 2025. “Volgens het ideale scenario kunnen we het jaar nadien de nieuwe school in gebruik nemen”, zegt hij.