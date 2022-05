1.900 zonnepanelen en een windmolen: Paulig zet in op duurzaamheid bij productie van tortillachips en wraps

Roeselare Hamburger­res­tau­rant Flooh’s verhuist… 65 meter naar pand restaurant De Huiskamer

Hamburgerrestaurant Flooh’s palmt vanaf de tweede helft van augustus het pand van restaurant De Huiskamer in. Florence Bruneel (29) en Alexis Vandemoortele (31), die recent in de zaak stapte, kochten het pand langs de Sint-Alfonsusstraat. Tot en met de Roeselaarse Batjes blijft Flooh’s actief vanuit de Delaerestraat om in de tweede helft van augustus te heropenen in de nieuwe stek. “We behouden het concept maar gaan voor een totaal andere look and feel”, aldus Florence en Alexis.

