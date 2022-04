1,73 miljoen euro voor uitbouw ‘machine learning’ in Roeselare, Knokke-Heist en Brugge

Roeselare beschikt al over verschillende ‘machine learning’-algoritmes die data genereren op basis van foto- of videomateriaal. Zo brengen twee slimme camera’s in de Ooststraat sinds corona al langer automatisch de drukte in kaart, terwijl ook het aantal vrije parkeerplaatsen gemonitord wordt via camerabeelden. De stad heeft ook een databank van verkeersborden waar via een algoritme automatisch verdwenen of nieuwe borden in kaart gebracht worden, zodat eventuele problemen snel aangepakt kunnen worden. “Specifiek voor dit project zal de Stad Roeselare samen met Knokke-Heist en Brugge verder onderzoeken hoe er naast videocamera’s ook andere types sensoren gebruikt kunnen worden”, aldus Crevits. “Zo kunnen bijvoorbeeld met mobiele sensoren in rijdende voertuigen nog meer gegevens verzameld worden.”