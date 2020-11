Zwitsers Akanji en Mvogo kijken uit naar duel met België: "Meten ons graag met toplanden"

Verdediger Manuel Akanji van Borussia Dortmund, waar hij ploegmaat is van Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard, is er opnieuw bij na een coronabesmetting, waardoor hij de vorige interlandperiode aan zich voorbij zag gaan. "Ik voel me goed nu en mag dus niet klagen. Toen ik het virus had, kreeg ik hoofdpijn en voelde ik me de eerste drie à vier dagen niet honderd procent, maar dat was het dan ook ongeveer. Ik ben dus zeker blij dat ik er opnieuw bij ben. We spelen graag tegen sterke tegenstanders, zoals België. We beschouwen het dus zeker niet als een verplichting", aldus Akanji.

Bij PSV heeft Ivon Mvogo zich dit seizoen in doel geknokt en de mogelijkheid bestaat dat de 26-jarige in Kameroen geboren doelman ook tegen de Rode Duivels het Zwitserse doel mag verdedigen, omdat bondscoach Vladimir Petkovic in de oefeninterland zou kunnen roteren. Sinds zijn eerste selectie in 2018 kwam de invallersdoelman nog niet verder dan twee caps. "Ideale omstandigheden om te voetballen zijn het niet. Maar het zijn drie belangrijke wedstrijden en iedereen beschouwt het als een eer om het Zwitserse nationale shirt te dragen. Dit jaar konden we nog geen interland winnen, maar het was wel telkens heel nipt. In de komende wedstrijden moeten we ons tonen. Het is belangrijk dat we in de hoogste divisie van de Nations League kunnen blijven, tussen de beste teams van Europa. We hebben een sterk team, dus daar horen we ook te staan. Ik heb vertrouwen in de groep en hun capaciteiten.”