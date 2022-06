Zorgen om Romelu: enkelblessure maakt baalweek Lukaku compleet

Een interlandweek naar het beeld van zijn seizoen. Hobbelig. Van uiterste naar uiterste. De ene dag wel op training, de andere overslaand. Geblesseerd geraakt aan de enkel na een contact met Simon Mignolet en vervolgens speciaal klaargestoomd voor de Derby der Lage Landen.

Een derby waarin Lukaku geen rechtstreekse duels uitvocht met Virgil van Dijk, rots in de defensie bij Liverpool en Oranje. Roberto Martinez speelde hem op rechts uit, een rol die hij op het vorige WK tegen Brazilië zo goed invulde. Nathan Aké werd zo zijn rechtstreekse tegenstander.

Lukaku begon niet slecht aan de partij. Werd in de openingsfase veelvuldig gezocht en kwam veel aan de bal. Zijn duels won hij van Aké, nochtans verdediger van Manchester City. Maar dan gebeurde het. Minuut 23: na een sprintduel plooide zijn voet dubbel onder de vallende Aké. Hij tastte naar de rechterenkel en kreeg verzorging.

De Chelsea-spits probeerde het nog even, maar ging al snel zitten. Begeleid door een applaus werd hij vervangen door Leandro Trossard. Lukaku ging meteen naar binnen. Het hoofd naar beneden gebogen. In zijn zog volgden Lieven Maesschalk en ploegdokter Geert Declercq.

Afwachten of het om een zware blessure gaat en of hij kan opgelapt worden voor de komende Nations League-partijen. De rechterenkel speelde hem eerder dit seizoen al parten. In oktober blesseerde hij zich eraan in de Champions League-match tegen Malmö, waarna hij een maand out was.

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Martinez risico’s gaat nemen met zijn spits. En het is maar de vraag hoe ver Lukaku het zelf wil forceren? Na een moeilijk seizoen bij Chelsea ligt een terugkeer naar Inter immers op tafel. Zijn advocaat had onlangs een gesprek met de Milanese clubleiding en wacht op antwoord van Chelsea. Rust in huidige omstandigheden is misschien welgekomen.

Het was opvallend genoeg Leandro Trossard die Lukaku kwam aflossen. De Bruyne ging dieper spelen. Maar de ingreep van Martinez bleek niet de juiste. Van het goede begin van de Rode Duivels was al snel geen sprake meer. Weg balvastheid en weg diepgang. Trossard kwam moeilijk in de match, terwijl Oranje de controle overnam.

Zorgwekkend

De Bruyne had voorin eveneens zijn dagje niet. Hazard kon zijn bemoedigend begin niet doorzetten. Terwijl Dries Mertens, ingevallen in de rust, ook geen vuist kon maken tegen het trio Timber-Van Dijk-Aké. Zorgwekkend. Zeker wanneer je je bedenkt dat Serie A-kleppers als Mathijs de Ligt en Stefan de Vrij gewoon nog op de bank zaten. Die Nederlanders, defensieve weelde hebben ze wel.

Pas toen het 0-4 stond konden de Duivels, voor wie Castagne voor rust wel de lat had getroffen, offensief weer een vuist maken. Zo zie je maar hoe afhankelijk deze generatie afhankelijk is van zijn speerpunt. Batshuayi doet het altijd goed in het truitje van de nationale ploeg. Hij had een voet in de afgekeurde 1-4 en scoorde uiteindelijk nog de eerredder. Maar Batsman is geen Big Rom. Wil Martinez straks kans maken op eremetaal – misschien vreemd om te zeggen na zo’n uitslag – dan heeft hij Lukaku nodig. Liefst die van Inter ook, niet die van Chelsea.

