Zorgen om Lukaku: ‘Big Rom’ moet strijd staken na 25 minuten

Was Romelu Lukaku dan toch niet volledig fit? Na een blessure die hij dinsdag opliep op training stonden er al vraagtekens achter de naam van ‘Big Rom’. Hij sloeg de oefensessie van woensdag over. Toch haalde Lukaku de aftrap van de Derby der Lage Landen, maar na twintig minuten greep de spits naar de enkel na een contact met verdediger Aké. Lukaku had verzorging nodig. Hij verscheen weer op het terrein, maar ging enkele tellen later opnieuw zitten. Trossard was zijn vervanger.