Zonder Courtois (en Praet?) naar Wales, voorts lijkt Martínez iedereen te zullen meenemen

Met het ticket voor Qatar op zak krijgt Thibaut Courtois rust van de bondscoach. Hij mag het verplichte nummer in en tegen Wales aan zich voorbij laten gaan. Courtois keert vervroegd terug naar Madrid. "Hij is niet geblesseerd, maar we nemen liever geen risico", aldus Roberto Martínez. "Thibaut kon in de aanloop naar Estland maar één keer pijnvrij trainen en we moeten voorzichtig zijn met het oog op z'n druk programma.”