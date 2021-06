Zo snel zat nog niet één ster aan 60 interlandgoals: Lukaku doet beter dan Neymar, Messi en Ronaldo

Rode Duivels REACTIES. Mignolet verrassend positief: “Jongens die hun kans kregen, hebben die gegrepen” - Praet: “Dat ik 90 minuten gemaakt heb, doet deugd”

3 juni Simon Mignolet was verrassend positief na de weinig begeesterende oefengalop, al vond hij de draw voor Griekenland zeker terecht. “We hadden het moeilijk om ruimtes te vinden en kansen te creëren tegen een ploeg die goed druk zette en compact speelde. Maar jongens die hun kans kregen hebben zich getoond. We hebben een brede kern die er zal staan wanneer het moet. De 1-1 moet je toch vooral in zijn context bekijken. Er zijn dingen uitgeprobeerd, veel titularissen waren afwezig en er is veel gewisseld. Nu Kroatië zondag en dan ben ik er zeker van dat we klaar zullen zijn voor die eerste groepsmatch.”