Zo beleefden De Bruyne en Witsel vanuit basecamp de zege van Rode Duivels in Rusland: “Ik denk offside”

Duivelsgek­te barst los: zo beleefden jullie de eerste EK-wed­strijd van de Rode Duivels

13 juni De EK-gekte is officieel begonnen. De Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd tegen Rusland gewonnen met 3-0. Ondanks de coronamaatregelen was het één groot feest en gingen de supporters uit hun dak. Ook in Sint-Petersburg waren de Belgische fans euforisch. De Rode Duivels wonnen volgen hen met de vingers in de neus.