Zin om samen met Jan Mulder en Marc Degryse de Nations League-krakers van volgende week te volgen in onze tv-studio? Schrijf je hier in!

Volgende week gaan de Rode Duivels op zoek naar glorie in de ‘Final Four’ van de Nations League. De halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk (7 oktober) zal te bekijken zijn op VTM, de andere halve finale tussen Italië en Spanje de dag ervoor op VTM2. Voor beide matchen ontvangt presentator Maarten Breckx analisten Marc Degryse en Jan Mulder in onze ‘Deviltime’-studio.

En ook jij kan erbij zijn. Heb je zin om één of beide matchen samen met Mulder en Degryse te volgen in onze studio in het gebouw van DPG Media in Antwerpen, dan is er goed nieuws. Op deze pagina je je immers nog inschrijven als publiek. Je bent welkom als bubbel van vier en verdere informatie volgt dan nog via mail.