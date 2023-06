“Zijn woorden komen niet overeen met de realiteit”: Courtois spreekt Tedesco tegen, zijn verloofde springt in de bres en post foto van ingetapete knie

Een stormpje wordt stilaan een orkaan. Thibaut Courtois heeft gisterenavond laat voor het eerst gereageerd op de hetze rond zijn persoon na zijn plotse vertrek bij de Rode Duivels . De doelman gaat in tegen de woorden van bondscoach Domenico Tedesco, iets vroeger op de avond. “Ik was verrast dat hij op zijn persconferentie een gedeeltelijke en eenzijdige versie van een privégesprek gaf.” Ondertussen springt Mishel Gerzig in de bres voor haar toekomstige man.

KIJK. Bondscoach Tedesco: “Ik ben geschokt”

Thibaut Courtois ontketende zondagavond een storm binnen de Rode Duivels en daarbuiten door niet meer op te dagen in Tubeke voor de EK-kwalificatiewedstrijd van vandaag tegen Estland. De doelman voelde zich volgens bondscoach Domenico Tedesco “teleurgesteld en beledigd” omdat niet hij, maar Romelu Lukaku bij afwezigheid van aanvoerder Kevin De Bruyne de kapiteinsband mocht dragen tegen Oostenrijk.

Een bewering waar Courtois in een statement op zijn sociale media kipkap van maakt. De doelman gaat resoluut in tegen de woorden van zijn bondscoach. “Ik was verrast dat de coach op zijn persconferentie een gedeeltelijke en subjectieve versie van een privégesprek gaf. Het is de eerste keer dat een trainer beslist om zo’n gesprek openbaar te maken. Ik ben diep teleurgesteld en wil duidelijk maken dat de woorden van de coach niet overeenkomen met de realiteit.”

Courtois geeft aan dat hij met Tedesco en Lukaku een gesprek had gevoerd over de aanvoerdersband. “Ik sta erop dat ik in geen geval iets geëist heb. Aanvoerder zijn van de nationale ploeg is geen bevlieging of willekeurige beslissing. Het moet de beslissing van de coach zijn en dat heb ik hem proberen vertellen. Helaas ben ik daar niet in geslaagd.”

Het is niet de eerste en niet de laatste keer dat ik met een coach heb gepraat over problemen binnen een kleedkamer, maar het is de eerste keer dat iemand beslist om dat gesprek openbaar te maken Thibaut Courtois

De doelman van Real Madrid haalt ten slotte de sluimerende blessure aan de rechterknie als reden voor zijn vertrek aan. Een uitleg die ook vader Thierry Courtois al gaf en die verloofde Mishel Gerzig op Instagram kracht bijzet met een foto van de ingetapete rechterknie van Courtois. “De sterkste persoon die ik ken. Ik ben trots op je”, schrijft ze erbij. Wat later volgde nog een bericht op Instagram met steun voor haar toekomstige man.

Volledig scherm © instagram mishelgerzig

“Niemand zal je status van legendarische speler, leider en vechter ooit kunnen ondermijnen. Jij bent altijd diegene die het team en de club op de eerste plaats zet en je altijd voor 1.000 procent geeft. Zelfs wanneer je gekwetst bent. Jij geeft nooit op. Ik vind het spijtig geruchten te moeten horen die verspreid zijn door mensen die er louter op uit waren je te kwetsen of vernederen. Zij snappen niet dat jij net de definitie bent van voetbal van de hoogste kwaliteit. Iemand die altijd met het hart speelt en steeds een stabiele factor is voor zijn ploegmaats. Een ware leider, een echte legende. En legendes, die blijven rechtop staan. Die krijgt niemand neer.”

Discussie niet over blessure

Nochtans ontkende Tedesco op zijn persconferentie dat hij het ooit over een blessure heeft gehad met zijn doelman.

Deze redactie vernam dat er wel degelijk overleg geweest tussen de medische staf van de Rode Duivels en die van Real Madrid over de sluimerende knieblessure van Courtois. Hij heeft een ontsteking in de knie, waarmee hij al een tijdje speelt. Maar de discussie met Tedesco ging wel degelijk om de aanvoerdersband.

Bij afreis naar de Duivels, vorige week maandag, was Courtois sowieso zinnens om mee naar Estland te vliegen. In Tallinn stond een privéjet geboekt om hem via Luik naar Madrid te brengen.

Volledig scherm © Instagram

Het volledige statement van Courtois: “Deze avond was ik verrast toen de bondscoach op zijn persconferentie een gedeeltelijke en subjectieve versie gaf van een privégesprek dat we voerden na de match tegen Oostenrijk.” “Ik wil duidelijk maken dat het niet de eerste en niet de laatste keer was dat ik met een coach heb gepraat over problemen binnen een kleedkamer, maar het is de eerste keer dat iemand beslist om dat gesprek openbaar te maken. Ik ben hierdoor diep teleurgesteld, maar ik wil ook duidelijk maken dat de woorden van de coach niet overeenkomen met de realiteit.” “In dat gesprek vroeg ik hem, niet voor eigen voordeel, om beslissingen uit te leggen en te nemen om zo situaties te vermijden die ons in het verleden geschaad hebben, dit met oog op het voordeel voor de groep. Om aanvoerder van de nationale ploeg te zijn is geen bevlieging of een willekeurige beslissing. Het moet zijn beslissing zijn en dat heb ik hem proberen vertellen. Helaas ben ik daar niet in geslaagd.” “Ik sta erop dat ik in geen geval iets geëist heb en dat ik met Romelu Lukaku heb gesproken om alle omstandigheden rond deze situatie te verduidelijken. Ik wil ook duidelijk maken dat ik geen enkel gesprek over dit onderwerp heb gevoerd met andere ploegmaats, zoals wordt beweerd.” “Gisterenmiddag onderging ik een check up aan mijn rechterknie. De medische staf van Real Madrid en de Rode Duivels hadden contact en besloten om mij het kamp te laten verlaten.” Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: