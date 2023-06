“Zijn woorden komen niet overeen met de realiteit”: Courtois spreekt Tedesco tegen, verloofde post foto van ingetapete knie

KIJK. Bondscoach Tedesco: “Ik ben geschokt”

Een bewering waar Courtois in een statement op zijn sociale media kipkap van maakt. De doelman gaat resoluut in tegen de woorden van zijn bondscoach. “Ik was verrast dat de coach op zijn persconferentie een gedeeltelijke en subjectieve versie van een privégesprek gaf. Het is de eerste keer dat een trainer beslist om zo’n gesprek openbaar te maken. Ik ben diep teleurgesteld en wil duidelijk maken dat de woorden van de coach niet overeenkomen met de realiteit.”

Het is niet de eerste en niet de laatste keer dat ik met een coach heb gepraat over problemen binnen een kleedkamer, maar het is de eerste keer dat iemand beslist om dat gesprek openbaar te maken

Courtois geeft aan dat hij met Tedesco en Lukaku een gesprek had gevoerd over de aanvoerdersband. “Ik sta erop dat ik in geen geval iets geëist heb. Aanvoerder zijn van de nationale ploeg is geen bevlieging of willekeurige beslissing. Het moet de beslissing van de coach zijn en dat heb ik hem proberen vertellen. Helaas ben ik daar niet in geslaagd.”