“Zijn selectie was nooit een issue”: Tedesco roept Lukaku op, terwijl Siquet debuteert en Lavia ontbreekt

Welke doelmannen gaan mee?

In principe is Koen Casteels als nummer twee zijn vervanger in doel. De aanvoerder van Wolfsburg was er in het vorige tweeluik vanwege een blessure niet bij, maar is intussen hersteld en nam zijn plaats onder de lat bij de Wolven weer in. Matz Sels mocht in Estland tussen de palen staan en wordt nu waarschijnlijk eerste reserve. Thomas Kaminski, die met promovendus Luton Town een team in de Premier League gevonden heeft, en Arnaud Bodart waren de overige twee doelmannen in de selectie van juni. Simon Mignolet nam in de lente afscheid van de Duivels, maar stelt zich wel nog beschikbaar "als daar nood aan is".