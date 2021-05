Zij zijn er niét bij: de opvallendste afwezigen in de EK-selectie op een rij

Koen Casteels

Koen Casteels is de opvallendste afwezige in de selectie. Het jeugdproduct van Racing Genk speelt als aanvoerder van Wolfsburg nagenoeg alles en mag bij de beste doelmannen van de Bundesliga gerekend worden. Toch krijgt Matz Sels komende zomer de voorkeur als derde doelman van de Duivels. En daar is een goeie reden voor: Casteels gaat na het seizoen onder het mes en is dus niet beschikbaar voor het EK.

Adnan Januzaj (reserve)

Een kleine verrassing. AdnanJanuzaj speelt wekelijks bij Real Sociedad, al komt-ie zelden aan de aftrap. De winger werd in de zomer van 2014 na zijn doorbraak bij Manchester United als 19-jarig broekie nog opgeroepen voor het WK in Brazilië, maar daarna had Januzaj het moeilijk om zich door te zetten op clubniveau. Voor het EK 2016 werd hij gepasseerd, op het WK 2018 was-ie er wel bij - en hoe! Met een knappe goal bezorgde hij de Rode Duivels de zege tegen Engeland en meteen ook groepswinst. Januzaj wisselt hoogtes met laagtes af en verdween na dat WK dan ook weer volledig van de radar als international. Zijn selecties voor de WK-kwalificaties in maart leken een gunstig voorteken, maar bleken dus niet meer dan dat.

Albert Sambi Lokonga (reserve)

De naam van Sambi Lokonga was degene die in aanloop naar het EK het vaakst genoemd werd als vervanger van Axel Witsel, maar de aanvoerder van Anderlecht heeft de eerste schifting niet overleefd. Een teken dat het met Witsel de goeie kant opgaat? Of achtte Martínez hem gewoonweg niet klaar om de sleutelrol van Witsel op het middenveld over te nemen? Sambi kwam in maart voor het eerst bij de nationale ploeg en zijn vorm bij Anderlecht ging sindsdien alleen maar in stijgende lijn. Zijn afwezigheid is dus enigszins een verrassing te noemen, vooral omdat de jongens van zijn type niet dik gezaaid zijn bij de Duivels. Bijkomend minpuntje: Sambi ziet op deze manier een toneel wegvallen om zich in de kijker te spelen voor een toptransfer.

Volledig scherm Albert Sambi Lokonga. © Photo News

Charles De Ketelaere (reserve)

Charles De Ketelaere begon furieus aan het seizoen, wat in november vorig jaar resulteerde in een eerste selectie. Maar de laatste weken loopt het bij De Ketelaere - net zoals bij heel Club Brugge trouwens - wat stroever. Niet geheel onlogisch, want het jeugdproduct van blauw-zwart is nog altijd maar 20 jaar jong. In die zin is zijn afwezigheid op het EK misschien niet eens zo slecht: De Ketelaere speelde nagenoeg alles in dit zware voetbalseizoen, extra rust kan dus zeker geen kwaad. Daartegenover staat natuurlijk dat dit EK een ideale gelegenheid was om ervaring op te doen op een groot toernooi. Dan maar in 2022 in Qatar, zeker?

Marouane Fellaini

De afwezigheid van Marouane Fellaini maakt meteen een einde aan de geruchten over een mogelijke terugkeer in de nationale ploeg. Fellaini zette in maart 2019 een punt achter zijn interlandcarrière, maar zijn naam dook de laatste maanden geregeld weer op als joker in de selectie van Martínez. In februari gaf de bondscoach in een gesprek met onze redactie nog toe dat Fellaini wel degelijk “nog op de radar stond”, mede door zijn interessante profiel. Maar zo ver komt het dus niet. “We weten hoe speciaal hij is, maar hij is nu drie jaar weg”, aldus Martínez. “De stap naar het EK was misschien wat te groot. Je verliest de continuïteit bij zo’n lange afwezigheid. We zullen nooit vergeten wat hij ons gegeven heeft, maar op dit moment moeten we kansen geven aan spelers die constant actief zijn bij het nationale team.”

Volledig scherm © BELGA

Divock Origi

Op het WK van 2014 in Brazilië nog het wit konijn uit de hoge hoed van toenmalig bondscoach Marc Wilmots, maar zeven jaar later haalt Divock Origi de selectie niet eens meer. Na een entree door de grote poort met een goal tegen Rusland belandde Origi bij de Engelse topclub Liverpool. Daar geraakte hij nooit écht in de basis, al maakte onze landgenoot zich in 2019 wel onsterfelijk door de Reds aan de Champions League te helpen. Zijn afwezigheid is geen grote verrassing: op het WK in Rusland was Origi er al niet bij en de laatste maanden kwam hij - mede door blessures - nauwelijks in actie bij Liverpool. Als de spits in de toekomst nog een rol wil spelen bij de nationale ploeg, lijkt er toch maar één mogelijkheid voor handen: op zoek gaan naar een club waar hij wekelijks in actie komt.

Yari Verschaeren (reserve)

Martínez toonde zich een fan van Yari Verschaeren. Terwijl Kompany hem op de bank zette, gunde de Spanjaard de jongeling van Anderlecht zijn eerste speelminuten voor de nationale ploeg. Na een enkelblessure knokte Verschaeren zich ook in de ploeg bij paars-wit, waar hij hoogtes met laagtes afwisselt. Hij komt er meer en meer door in het Lotto Park, maar dus toch onvoldoende voor een EK-selectie. Ook al omdat de concurrentie op zijn plek groot is.

Brandon Mechele (reserve)

Toch wel een verrassing van Martínez. Brandon Mechele krijgt geen ticket voor het EK in de bus. De verdediger is een vaste waarde bij Club Brugge en werd het voorbije twee jaar meestal opgeroepen door Martínez, weliswaar zonder veel minuten te sprokkelen. Driemaal kwam hij in actie - voor het laatst in de oefeninterland tegen Zwitserland eind 2020. “Het EK is mijn ambitie, dé bekroning”, zei Mechele onlangs in onze krant. Maar hij gaat dus niet mee.

Volledig scherm Brandon Mechele. © Photo News

Ook zij ontbreken:

Alexis Saelemaekers (reserve)

Staat regelmatig in de basis bij AC Milan, maar werd nog maar twee keer opgeroepen. Martínez kiest dus voor mannen met meer interlandkilometers op de teller.

Zinho Vanheusden (reserve)

Op basis van zijn talent een zekerheid. Maar zijn afwezigheid is geen grote verrassing, aangezien hij het leeuwendeel van het seizoen miste met een kruisbandblessure.

Dodi Lukebakio

Speelt wekelijks bij Hertha Berlijn, maar werd in mei afgeremd door een coronabesmetting. Ook zijn niet-selectie is geen grote verrassing, aangezien hij pas één keer eerder opgeroepen werd.

Sebastiaan Bornauw

Was van eind januari tot begin april out met een rugblessure. Heeft zijn basisplaats bij Köln de laatste weken wel weer helemaal heroverd.