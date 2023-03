“Zes weken zullen aanvoelen als zes maanden”: Youri Tielemans mist de eerste keuring onder Tedesco door enkelblessure

Domenico Tedesco (37) jongste bondscoach van de wereld: “Leeftijd hoeft geen belemme­ring te zijn”

Domenico Tedesco (37) heeft zijn definitieve krabbel bij de Rode Duivels gezet, daarmee is hij de jongste actieve bondscoach van de wereld. Geen probleem - age is just a number, zegt ervaringsdeskundige Tom Saintfiet. “Maar een club coachen is wél iets totaal anders dan een land.”