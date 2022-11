Zeno Debast vernam in bijzijn van familie zijn WK-selectie: “Een rollercoaster van emoties”

Rode Duivels Lukaku mist ook duel tegen FC Barcelona: spits ten vroegste volgende week fit

Ten vroegste volgende week verwacht Inter-coach Simone Inzaghi Romelu Lukaku terug. Initieel hadden de dokters van Inter gehoopt om hem vorig weekend te recupereren, maar ondanks positieve scans aan de heupbuiger herstelt de Rode Duivel minder snel dan verwacht. Inzaghi: “Sassuolo dit weekend? Dat denk ik niet. We zullen volgende week wel zien. Laten we zien hoe de komende dagen verlopen.” Inzaghi staat zelf ook onder druk. Zijn toekomst staat na een belabberde start ook op het spel. Hij kan zich geen uitschuivers meer veroorloven in de Serie A. Inter verloor dit seizoen vier van de acht wedstrijden. Inzaghi snakt naar de goals van ‘Big Rom’. Vanavond treft Inter in de Champions League FC Barcelona.

