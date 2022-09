Zeno Debast droomt van debuut als Rode Duivel: “Natuurlijk ben ik nog wat ‘starstruck’” - Vanaken: “Ga ervan uit dat ik mee ga naar Qatar”

“In juni had ik al een paar dagen meegetraind met de nationale ploeg, dus ik kende al een paar gasten”, zegt de Anderlecht-verdediger. “Het was heel fijn om iedereen terug te zien. Of ik nog starstruck ben als ik spelers als De Bruyne zie? Ja, natuurlijk. Het is aanpassen. Ik ken ze vooral van televisie, nu speel ik samen met hen.” En zijn er Duivels die zich over hem ontfermen? Debast grijnst: “Ik heb het geluk dat ik Jan (Vertonghen, red.) nu goed ken van bij Anderlecht. Ook met de bondscoach had ik al een gesprek. Hij zei dat ik veel moest leren en genieten deze week. Ik droom van een paar speelminuten. Maar ik ben hier vooral om bij te leren. Al de rest is bonus. Het WK? Ook daar droom ik van natuurlijk.”

Hans Vanaken: “Of ik meega naar Qatar? Daar ga ik wel van uit”

De Rode Duivels moeten wellicht 6 op 6 pakken tegen Wales en Nederland willen ze de Final Four van de Nations League halen. “We gaan er alles aan doen om twee keer te winnen", aldus Hans Vanaken. “Nadien zien we wel wat de stand is. Tegen Wales moeten we ervoor zorgen dat het duel tegen Nederland er eentje is met inzet. En anders wordt dat een belangrijke ‘oefenmatch’. Hoe dan ook zijn deze wedstrijden opportuniteiten om iets te laten zien met het oog op het WK.” Vanaken geniet intussen meer aanzien bij de Rode Duivels in vergelijking met pakweg drie jaar geleden. “Dat is wel een beetje het geval”, knikt Vanaken. “In begin kwam ik naar hier wetende dat ik niet ging spelen. Dan moest ik hopen op invalbeurten. Dan is het moeilijk om je te tonen. Sinds anderhalf jaar is er veel veranderd. Ik heb mijn momenten gegrepen. Of ik ook meega naar Qatar? Aangezien ik er de voorbije drie jaar bij ben geweest, ga ik daar wel van uit.”