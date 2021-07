Zelfs vandaag speelt Martínez nog mentaal spelletje: basiself met Doku pas uur voor de match bekend

Rode Duivels HERBELEEF. Eden Hazard, in bijzijn van twee kinesisten, toch op training - Van Loock over familiebe­zoek: “Storm in een glas water”

30 juni Matchday minus two. Er was vandaag even heisa over het familiebezoek van de Rode Duivels, Dries Mertens en Youri Tielemans spraken met de pers en Eden Hazard was met kinesisten op training. Kevin De Bruyne en Jason Denayer pasten. Herbeleef de Duivelse dag hieronder in onze liveblog.