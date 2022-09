“Zelfs een treinabonnement was te duur”: waarom Duivels-revelatie Amadou Onana nooit in België speelde

RODE DUIVELSGroot, sterk, snel, goede voeten, matuur. Amadou Onana (21), de man van 40 miljoen, was afgelopen week de ontdekking bij de Rode Duivels. En zeggen dat hij bij Anderlecht niet verder dan de provinciale ploeg kwam. Of dat Zulte Waregem geen cent wilde betalen. Maar er is een reden waarom de Belgische clubs zo’n diamant lieten schieten. “Bij Hoffenheim kreeg hij de structuur die hij nodig had om zich voluit te focussen op het voetbal.”