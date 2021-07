“Ze kwamen duidelijk te kort, wéér als het er echt toe doet”: buitenlandse pers ziet Rode Duivels opnieuw falen, al krijgt één Belg wel veel lof

Rode DuivelsOpnieuw geen prijs voor de Rode Duivels . De buitenlandse media zagen een sterker Italië en stellen zich de vraag of België wel ooit gaat oogsten. “Het land bracht nooit eerder zoveel talent op de been, maar afgezien van een vracht complimenten heeft het niets tastbaars opgeleverd.” Al kon één man wel bekoren: Jérémy Doku.

BBC: “Belgische generatie haalde er niet het maximale uit”

“De wedstrijd was misschien geen doelpuntenfestijn, wel een intense strijd tussen twee uitstekende teams die fantastisch voetbal brachten”, schrijft het Engelse BBC. “De twee goals van de Azzurri waren van de hoogste kwaliteit. België kreeg net voor rust hoop, maar na een tweede helft die nooit stilviel stootte Italië door. Zij zijn nu de favoriet voor dit EK. Ze spelen hun halve finale tegen een minder indrukwekkend Spanje.”

Wat volgde was de vraag die nu overal zal gesteld worden. Was dit de laatste kans voor de Belgische Gouden Generatie? “De Belgische selectie zit vol met getalenteerde spelers. Maar ze hebben er niet het maximale uitgehaald. Het werd derde op het WK 2018 en deze keer geraakte het zelfs niet tot de halve finales. De achterste drie (Vermaelen, Vertonghen en Alderweireld, red.) hadden een gemiddelde leeftijd van 33. Slechts twee starters waren jonger dan 28. Was dit de laatste kans? Het volgende WK is over slechts 18 maanden. Misschien is er dus nog een mogelijkheid. Al is het niet duidelijk of Martínez dan nog aan het roer zal staan.”

La Gazzetta dello Sport: “Dit Italië gaat door tot laatste dag”

“Mooier is er niet”, klonk het bij de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. “We kunnen de feestzaal betreden van de laatste vier. Iedereen keek naar België, FIFA nummer 1. Het pakte brons op het WK en had de legitieme ambitie om het EK te winnen. Wij slaagden erin hén te kloppen. Dus niets is voor dit Italië uitgesloten”, is de euforie duidelijk aanwezig.

Algemeen Dagblad

“‘Kevin en Eden? Kevin of Eden?’, was de vraag vooraf. Uiteindelijk startte alleen Kevin. Maar niet hij was de verrassende zet van Martínez. Wel de 19-jarige Doku. Hij staat duidelijk nog een stap verder dan Di Lorenzo, die meer dan één keer kortademig was wanneer Doku hem voorbijsnelde.”

“Lukaku zaaide in de openingsfase paniek in de Italiaanse zestien. Italië begon niet scherp, Tielemans deed het beter dan Verratti en Witsel deed het beter dan Barella. Maar nadien greep Italië haar momenten. Eerst met een duidelijk signaal via de afgekeurde goal van Bonucci, nadien via de goal van Barella. Het zorgde enkel voor beter Italiaans spel. Insigne werkte af hoe hij alleen hij dat kan. (...) Wat opviel? De gelijkmaker voor rust van Lukaku had mentaal geen impact op Italië, dat duidelijk in persoonlijkheid is gegroeid. Er volgden nog twee momenten van pure terreur via Lukaku en Doku dribbelde nog een halve defensie. Nadien: groot feest. Dit Italië is van plan om tot de allerlaatste dag te blijven gaan.”

L’Équipe: “Dominant Italië”

“Italië heeft België gedomineerd”, zo titelt het Franse L’Équipe. “Dat met spannend, aanvallend voetbal. Als je nu de toekomstige Europese kampioen moet aanduiden, dan zal het Italië met voorsprong zijn. Het wisselde een waanzinnig offensief af met momenten van volledige controle. We hadden ons verwacht aan een botsing van stijlen. Het gelikte spel van Mancini versus het pragmatisme van Martínez. De voorgerechten waren Belgisch, nadien had Italië 25 minuten nodig om België tegen het canvas te meppen. De 1-2 van Lukaku kwam de spanning ten goede. In de tweede match ging het spel crescendo. Spinazzola vermeed de 2-2 van Lukaku, maar finaal hielden de Italianen het goed gesloten én stand.”

Insigne is de man van de match volgens L’Équipe, maar het wijdt ook een alinea aan Doku. “Martínez schonk vertrouwen aan Jérémy, terwijl wij eerder Carrasco of Mertens hadden verwacht. Doku was niet onder de indruk van de omstandigheden en walste soms over die rechterflank.”

Algemeen Dagblad: “Belgen vielen weer eens tegen”

“Met de verdiende eliminatie strandde ook de vierde poging van de gouden generatie van België op een groot toernooi voortijdig”, schrijft het Nederlandse AD. “Langzamerhand zullen de Belgen zich vertwijfeld gaan afvragen of het er ooit nog van gaat komen. Het land bracht nooit eerder zoveel talent op de been als in de voorbije acht jaar en voert al sinds 2018 de wereldranglijst aan, maar afgezien van een vracht complimenten heeft het de Belgen niets tastbaars opgeleverd. De uitschakeling betekent vrijwel zeker ook het eind van de interlandloopbaan van een paar oudgedienden, zoals de voormalige Ajax-spelers Vermaelen en Vertonghen en de oud-Utrechter en PSV’er Mertens.”

“De Belgen vielen weer eens tegen op het moment dat het beste werd gevraagd in de cruciale fase van een toernooi. Maar eigenlijk reikte de ploeg op dit EK nooit tot de absolute topvorm. Te vaak waren er fysieke pijntjes bij de grote vedetten, te vaak was het veldspel stroef en zuinig. Te vaak moest het elftal worden gered voor een oprisping van het individu. Portugal was in de achtste finales al beter, Italië was dat in München ook. De Italianen voetbalden een stuk makkelijker dan België, dat pas in de slotfase de schroom van zich af wierp.”

AS: “Achter Witsel en Tielemans te veel ruimte”

“Een groot Italië, een waardig België”, vindt het Spaanse AS, dat zelfs haar analyse opent met Doku. “Mertens werd verwacht, maar Doku speelde. Een jong talent, gedurfd van Martínez. Doku leverde een demonstratie af en toonde dat er een geweldige toekomst in hem zit.”

“Italië wist al snel het spel van België te ontmantelen. Di Lorenzo en Spinazzola legden de zwaktes van Meunier en Thorgan Hazard bloot, terwijl Jorginho, Berella en Verratti het middenveld controleerden. Achter Witsel en Tielemans ontstonden bovendien te belangrijke ruimtes.”

“In een laatste kans voor deze Gouden Generatie om iets te winnen probeerde België een slotoffensief. Maar Italië had een epische weerstand. Jarenlang was spelen tegen Italië iets duizelingwekkend. Tegenstanders konden zichzelf niet zijn. Het was erger dan een bezoek aan de tandarts. Nu zijn ze anders. Ze spelen beter, het is á la Spanje.”

The Mirror: “Bittere teleurstelling voor België”

“België vond geen antwoord op het tempo, de energie en het enthousiasme van Italië”, schrijft het Engelse The Mirror. “Mancini heeft zijn wraak tegenover Martínez beet. Mancini verloor in de FA Cup-finale van 2013 verrassend met Manchester City van Wigan en vloog buiten.”

De Azzurri won verdiend in een match die de finale had kunnen zijn. Voor de befaamde Belgische Gouden Generatie, geleid door De Bruyne en Lukaku, werd het een bittere teleurstelling. Opnieuw een mislukt toernooi. De mannen van Martínez kwamen duidelijk te kort, weer als het er écht toe doet. Ze stonden de afgelopen drie jaar dan wel op kop op de FIFA-ranking, maar diezelfde koppositie geldt niet voor de Duivels als het op grote toernooien aankomt. En dat is een terugkerende vaststelling.”

