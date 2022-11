Zambiaanse ref tegen Canada is niet onbesproken oude bekende van de Rode Duivels

De 43-jarige Sikazwe is een ervaren scheidsrechter. Hij is sinds 2007 aangesloten bij de FIFA en begint woensdag aan zijn tweede WK. Vier jaar geleden in Rusland leidde hij ook al de eerste match van de Rode Duivels, de 3-0 overwinning tegen Panama. Later dat toernooi was hij nog de ref bij Japan-Polen (0-1). Hij was ook de scheidsrechter in de finale van de Afrika Cup in 2017 tussen Egypte en Kameroen (1-2) en van de finale op het WK voor clubteams in 2016 tussen Real Madrid en Kashima Antlers (4-2).