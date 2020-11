Youri Tielemans aast op revanche tegen Engeland: “We willen de Nations League winnen”

"We willen iets rechtzetten tegen Engeland", stak Tielemans van wal. "We hadden in Engeland vorige maand voor rust volledige controle. We speelden heel goed, maar na de pauze zijn we opeens gestopt met voetballen. Dat mocht niet. We moesten verder gaan op ons elan. Hopelijk lukt dat zondag wel en kunnen we winnen. De Nations League blijft een trofee die we willen winnen. Het is heel belangrijk voor onze groep. We willen naar de Final Four. Na de match tegen Engeland volgt woensdag nog Denemarken, ook cruciaal. Maar daar kijk ik nu nog niet naar. Het resultaat van zondag tegen Engeland zal heel belangrijk zijn."

Tielemans staat met Leicester City na acht speeldagen verrassend aan kop in de Premier League. De sfeer in de spelersgroep is er dan ook top. "Maar ik wil ook daarom revanche nemen", glimlachte de middenvelder. "Dan kan ik de plaagstootjes eens geven in de kleedkamer in plaats van andersom. Er is overigens wel heel veel respect voor de Duivels. Iedereen vindt het een zeer goede ploeg. Al onze namen op het veld geeft sommige Engelsen zelfs het water in de mond. Ze vinden het ook opvallend dat we echt een vriendengroep zijn. Het is heel leuk."

Net als bij Dries Mertens heeft bondscoach Roberto Martínez ook een grote impact gehad op Tielemans. Hij haalde hem vast bij de groep en zag de middenvelder de voorbije jaren groeien. "De coach heeft een heel grote rol in mijn evolutie gespeeld", bevestigde Tielemans. "Ons verhaal is alleen maar positief. Hij is er altijd voor ons, ook als we niet in Tubeke zijn. Dat geeft heel veel vertrouwen aan spelers, vooral ook bij nieuwkomers of jongens die niet altijd spelen. Het is ook een heel fijne mens, je kan met hem goed babbelen over familie en andere zaken."

België leidt groep 2 van de Nations League met negen punten, twee meer dan Engeland en Denemarken. IJsland is puntenloos laatste. De eindfase van de Nations League vindt volgend jaar plaats tussen 6 en 10 oktober. De winnaar van groep 1 zal normaal gesproken de eindronde van het toernooi organiseren. Italië, Nederland en Polen toonden al interesse.

