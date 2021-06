Yannick Carrasco dolt met onze analist Marc Degryse: “Ik ben weg”

Een halfuur lang mocht Marc Degryse in het hoofd van Yannick Carrasco kijken (lees het interview hier). Dat het boeiend en soms ook grappig was, bewijst de opener van het gesprek tussen onze huisanalist en de Spaanse kampioen. Op de opmerking van Degryse dat de twee een band hebben, raakt Carrasco niet echt ver. Tot Degryse de Rode Duivel, vanavond in de basis tegen Griekenland, de datum van 4 september opwerpt. Enkele tellen later wil hij al grappend het interview verlaten nog voor het goed en wel begonnen is.