Wout Faes voelt zich klaar om Alderweireld op te volgen: “Ik ga mij smijten”

127 interlands en een schat aan ervaring. De nalatenschap van Toby Alderweireld bij de Rode Duivels is niet min. Toch voelt Wout Faes (24) zich klaar om de fakkel over te nemen. “Ik ga me volledig geven”, sprak de centrale verdediger van Leicester City.

Gary Lineker had het in november vorig jaar al gezien. ‘Absolutely!’, antwoordde de BBC-analist én Leicester-fan, toen iemand op Twitter zich afvroeg of het geen tijd was om Wout Faes in de basis te zetten bij de Rode Duivels. Roberto Martínez legde de mening van Lineker naast zich neer. Faes verzamelde onder de vorige bondscoach meer selecties dan speelminuten, zeven tegen vijf.

Nieuwe baas, nieuwe wetten en vooral nieuwe mogelijkheden in het geval van Faes. “Nu Toby Alderweireld zijn afscheid als Rode Duivel heeft aangekondigd komt er toch een plaats vrij”, knikte Faes op zijn persmoment in het auditorium in Tubeke. “Ik ga mij smijten, ik ga me volledig geven. Ik voel me ook echt klaar om deze kans te pakken. Dat er met Domenico Tedesco een nieuwe bondscoach aan het roer staat, is voor mij een voordeel, daar hoef ik niet rond de pot voor te draaien. Er waait een nieuwe wind en dat is goed, aan mij om die kans op het trainingsveld te pakken.” En om de concurrentiestrijd met Debast en Bornauw aan te gaan. Faes was een van de jongens die erbij was in Qatar, maar daar geen minuut op het veld stond. “Voor het competitiebeest in mij was dat frustrerend”, zei hij. “Ook omdat ik in clubverband altijd speel.”

Faes is dat type speler die elke nieuwe stap in zijn carrière zorgvuldig plant. Terwijl de buitenwereld vaak de wenkbrauwen fronste, wist Faes donders goed wat hij deed. Of het nu van Anderlecht naar Oostende was, van Oostende naar Reims of van Reims naar Leicester. “Ik heb mijn carrière heel goed uitgestippeld. Ik was telkens zeker dat ik ging spelen, dat was voor mij het allerbelangrijkste bij die keuzes. En na twee seizoenen ben je dan automatisch klaar voor de volgende stap. Ik heb die stap van de Ligue 1 naar de Premier League ook goed verteerd. Alleen is het op dit moment knokken tegen de degradatie.” Leicester staat maar één plaats en punt boven de gevarenzone.

Quote De bondscoach heeft ons in een meeting al een paar van zijn principes getoond. Die zijn gebaseerd op hoog spelen met veel agressivi­teit. Dat ligt me wel. Wout Faes

Die zorgen kunnen nu even aan de kant. Alle focus op de Duivels. “De eerste ontmoeting met de nieuwe bondscoach was spontaan en ontspannen. Het ging nog niet heel veel over voetbal, maar in een meeting heeft hij ons al wel een paar van zijn principes getoond. Die zijn gebaseerd op hoog spelen met veel agressiviteit. Dat ligt me wel.” En in welke veldbezetting de Duivels dat dan exact zullen doen, maakt Faes niet uit. “Met drie of met vier achterin, voor mij verandert dat weinig. Bij Reims speelden we met drie achteraan, bij Leicester met vier. Ik ben daar zeer flexibel in en ik beheers beide systemen goed genoeg.” U leest het, Wout Faes is met veel zelfvertrouwen neergestreken in Tubeke.

