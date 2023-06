WOORD VOOR WOORD. Tedesco doet relaas over afwezigheid van Courtois: “Ik zou dit liever niet vertellen, maar het is de waarheid”

Bondscoach Domenico Tedesco heeft bij VTM Nieuws gereageerd op de zaak-Courtois . De doelman van de Rode Duivels kwam zondagavond verrassend niet opdagen in Tubeke. De aanvoerderskwestie was de druppel die de emmer deed overlopen. “Ik ben geschokt, Thibaut voelde zich beledigd en teleurgesteld”, aldus Tedesco.

Kun je uitleggen wat er precies gebeurd is tussen nu en laten we zeggen 36 uur geleden?

“Ja, ik kan vertellen dat Thibaut het kamp heeft verlaten. Dit is helaas de waarheid en ik zou je dit liever niet vertellen, maar het is de waarheid: hij heeft het kamp verlaten en dat spijt me heel erg.”

Maar hoe is het zo ver gekomen, coach? Wat is er gebeurd waardoor hij deze beslissing heeft genomen?

“Zoals je weet, hebben we in maart gesproken over de aanvoerderssituatie. We beslisten pro Kevin. Dat was de eerste keer dat we volledig open over dit onderwerp spraken. Ik bezocht Thibaut ook in Madrid, we spraken over de situatie en het was helemaal duidelijk dat hij een van de (vice)aanvoerders zou worden. Dat was duidelijk voor mij, heel duidelijk, vanaf het begin. Nu moesten we beslissen over wie nummer twee, wie nummer drie zou worden. We spraken elkaar voor de wedstrijddag - ik denk dat het rond 12 uur was -, ik zei dat het me echt niet uitmaakt wie nummer twee is en wie nummer drie. ‘Voor mij zijn jullie allebei aanvoerder en we hebben nog meer aanvoerders.’ Dat heb ik altijd gezegd. We hebben besloten om Romelu als aanvoerder te hebben tegen Oostenrijk en Thibaut morgenavond.”

“En dat was oké, er kwam geen commentaar op. Maar na de wedstrijd kwam Thibaut naar me toe. Hij wilde me meteen spreken - dat was nog voor de persconferentie. Hij vertelde me dat hij zou vertrekken omdat hij erg teleurgesteld en beledigd was dat hij niet de aanvoerder was tegen Oostenrijk.”

Maar daarvoor had hij een gesprek met jou en ging hij akkoord. Dus ging het alleen om de aanvoerderschap, waarom hij het kamp verliet?

“Meer kan ik je niet vertellen, dit is de situatie. Natuurlijk, er lijkt meer te zijn, al maanden, eigenlijk al meerdere jaren. Het heeft met waardering te maken. Ik denk dat we in de nieuwe staf vanaf het begin hebben geprobeerd om hem de waardering te geven die hij verdient. Want voor mij is hij de beste keeper ter wereld.”

“Hij is heel belangrijk. Ik heb ‘m graag als keeper, maar ook als mens. Hij was een van de eersten die ik bezocht in Madrid. Ik ben een beetje geschokt.”

Zijn vader communiceerde dat de medische staf van Real Madrid en de nationale ploeg tot de conclusie kwamen dat het beter was dat Thibaut rust nam tegen Estland — kunt u dat bevestigen?

“Eerlijk, over een blessure is met Thibaut niet gesproken. Het zou zeer makkelijk zijn voor mij om een blessure in te roepen. Maar dan zou ik liegen tegen de pers, tegen mijn staf, en tegen de spelers. Het is waar dat Thibaut een lichte ontsteking heeft, maar dat is iets waarover nooit gesproken is en waarvoor de dokters het licht op groen zetten voor de partij tegen Oostenrijk.”

Zijn de berichten juist dat Courtois u vroeg om zijn vertrek af te doen als een blessure?

“Daar is een kleine discussie over geweest, ja. Ik heb gezegd aan Thibaut dat hij zoiets niet mag vragen aan mij. Ik kan dat niet maken. In sommige situaties kan ik een speler beschermen, maar nu niet, omdat het ongenoegen van Thibaut intussen gespreksonderwerp was bij mijn staf en bij sommige spelers. Zij zagen natuurlijk allemaal wat er gebeurde na de match, hoe we spraken, hoe we uit elkaar gingen…”

Je bent een jonge coach, een nieuwe coach. Hij is een ervaren speler, een speler waar iedereen naar opkijkt, vooral de jongeren. Ondermijnt hij op een of andere manier jouw autoriteit?

“Nee, het gaat niet om mij. Ik ben jong, maar ik heb wel al wat ervaring op dat niveau. Ik weet veel zaken niet die in het verleden gebeurd zijn, wat er bij clubs is gebeurd. Dit is gewoon mijn manier van werken. Om met mijn spelers het beste voor het team te bekomen. In deze situatie heb ik geprobeerd met hem te praten. Ik probeerde hem uit te leggen dat hij dit niet kan doen. Omdat ik het niet zomaar kon verbergen. Ik kan niet liegen tegen jou en tegen de spelers, tegen de staf - want zij wisten al iets. Ze zagen natuurlijk wat er gebeurde, hoe we spraken, hoe we weggingen. Voor mij gaat het niet om mijn persoon, maar om het team. Het gaat altijd om het team. We moeten ermee omgaan... Ik heb het team vandaag gewoon gevraagd om gefocust te zijn op de wedstrijd. Dat is alles. Dat is het belangrijkste.”

Maar wat betekent het voor de toekomst? Ga je weer met hem praten om te proberen hem te overtuigen om terug te komen? Of heeft hij een beslissing genomen? Of is de deur voor jou gesloten? Want dit is een vrij moeilijke situatie.

“Ja, het is moeilijk om er nu over te praten. Voor mij is het ook het verkeerde moment. Want morgen hebben we een uitwedstrijd in Estland die we willen winnen. Na deze wedstrijd willen we zeven punten hebben. Ik denk dat dit niet het moment is om erover te praten. Ik ben er nog steeds wat van geschokt. Dus we moeten eerst die wedstrijd spelen en dan hebben we genoeg tijd om vooruit te kijken.”

Hoe heb je dit aan de groep verteld? Want de groep zag duidelijk dat hij er niet was. Je moest iets zeggen over de situatie. Hoe heb je het gezegd en hoe hebben ze het aangepakt?

“Ik heb ze verteld dat Thibaut het kamp heeft verlaten omdat hij beledigd is dat hij geen aanvoerder was tegen Oostenrijk. Dus de volledige waarheid. Ook jonge spelers verdienen dat ik eerlijk ben. Ik heb ze verteld dat ik er voorlopig niet over wil praten. We moeten het accepteren, ook al is het jammer. We moeten ons concentreren op de wedstrijd. Toen begonnen we over de tegenstander te praten en dat was het. Ik heb hen gewoon op de hoogte gebracht.”

Maar voor mij is het moeilijk te geloven dat een speler van het kaliber Thibaut Courtois, met al zijn ervaring, met alles wat hij heeft bereikt, niet terug wil komen of bij de nationale ploeg wil blijven omdat hij geen aanvoerder is geworden. Dat lijkt gek. Er moet toch iets anders zijn, coach?

“Dat moet je aan Thibaut vragen. We hebben over dit onderwerp gesproken. En dat is het.”

